4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Польше 6-8 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"С 6 по 8 июня инспекционная группа Беларуси проведет инспекцию указанного района на территории Польши. Цель инспекции - контроль проводимой военной деятельности в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - проинформировали в ведомстве.-0-