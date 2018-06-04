4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Польше 6-8 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"С 6 по 8 июня инспекционная группа Беларуси проведет инспекцию указанного района на территории Польши. Цель инспекции - контроль проводимой военной деятельности в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - проинформировали в ведомстве.-0-
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