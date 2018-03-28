Белорусские военные разработки будут представлены на выставке в Малайзии 16-19 апреля

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет представлена объединенным стендом на международной выставке вооружений и оборонной техники DSA-2018 (Defence Services Asia), которая пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре 16-19 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Объединенную белорусскую делегацию на выставке возглавит первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Игорь Демиденко. "На объединенной выставочной площадке свои экспозиции разместят "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", 140-й ремонтный завод, холдинг "БелОМО" - он будет представлен продукцией УП "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО" и вилейского завода "Зенит". Предприятие "Белспецвнештехника" также выступит коллективным организатором белорусской экспозиции, - рассказали в Госкомвоенпроме. - Будут продемонстрированы самые современные технологии, последние белорусские разработки в области огневых средств поражения и стрелкового оружия, возможности предприятий по производству легкобронированной автотехники и средств подвижности. Демонстрироваться будет оптическая и оптико-электронная продукция, средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы в области наземной и воздушной обороны, разработки в сфере ремонта и модернизации авиационного управляемого вооружения класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия".

Как отметили в ведомстве, участие белорусских предприятий в выставке DSA-2018 дает возможность выхода на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также это поможет установить новые и закрепить существующие деловые контакты, позволит исследовать конкурентную среду в регионе и поспособствует комплексному решению широкого спектра маркетинговых задач. Выставка Defence Services Asia по масштабам проведения и количеству участников входит в пятерку крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники и привлекает внимание ведущих производителей и заказчиков продукции военного назначения со всего мира. Ожидается участие в выставке около тысячи компаний почти из 60 стран мира. Национальные павильоны представят около 30 стран.-0-