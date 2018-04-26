26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи помогли родить женщине с артериальной аневризмой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

У беременной женщины был выявлен серьезный и угрожающий жизни диагноз: артериальная аневризма супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии справа с умеренными глазодвигательными нарушениями. "Высококвалифицированные специалисты из РНПЦ неврологии и нейрохирургии для спасения жизни впервые в Беларуси провели высокотехнологичное медицинское вмешательство: установили внутрисосудистые импланты в мешок аневризмы и осуществили тотальную эмболизацию аневризмы у беременной женщины", - рассказали в пресс-службе.

Дальнейшее медицинское наблюдение проводили врачи из РНПЦ "Мать и дитя". Беременная женщина постоянно находилась под контролем, что позволило пролонгировать беременность и выносить здорового малыша. В середине апреля в РНПЦ "Мать и дитя" женщине сделали кесарево сечение, и она родила доношенного малыша весом 2970 г, с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов.

"Этот случай действительно можно назвать чудом и успехом. Общие усилия были не напрасны. Совместный труд, знания и навыки позволили спасти жизнь будущей маме и способствовать рождению доношенного малыша", - резюмировали в пресс-службе.-0-