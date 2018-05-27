Белорусский бизнесмен создает генеалогическое древо... по рецептам своих родных

Судьба каждого человека тесно связана с судьбой его родного края и, конечно, его семьи. И как же важно с течением времени не потерять эту связь, сохранить память о предках и передать ее будущим поколениям! Каким образом? К примеру, белорусский бизнесмен Сергей Кленцов решил создать генеалогическое древо рода, восстанавливая при этом секреты семейной кухни.
Большинство представителей рода Анципович (по материнской линии Сергея) проживает на Случчине, самому старшему – 90 лет, а младший появился на свет полгода назад. "С детства я интересовался историей своего рода, любил слушать рассказы из жизни моих предков. И примерно в то же время у меня появилась мечта: открыть кафе или ресторан", – рассказал Сергей Кленцов.
По словам нашего собеседника, умение хорошо готовить передается в их роду по наследству. Раньше все его родственники собирались вместе, чтобы отметить праздники, и готовили фирменные блюда. Но сейчас из-за ежедневной спешки встретиться всем вместе стало гораздо сложнее. Вот и появилась идея – объединить родных при помощи проекта "Наследие малой родины: семейный рецепт".
– Идея проекта зрела давно. Мне хотелось создать что-то такое, что непременно бы завоевало сердце каждого члена семьи. Много думал над вопросом, что сделать и как? Почему пришел именно к кулинарному проекту? Во-первых, у нас все хорошо готовят. Хотелось каким-то образом сохранить интересные рецепты. Во-вторых, я ведь сам связан с общепитом. Позже появилась мысль на страницах книги рассказать и о человеке, который готовил по этому рецепту или просто очень любил это блюдо. Из поколения моих дедушек остался только один представитель, к сожалению. Но все равно любимые блюда дедов мы помним, поэтому обязательно расскажем про людей, которые их готовили, а вот еду варить-жарить будут уже их дети. Пока я не хочу затрагивать поколение моих сверстников. Это будет немного позже. Ведь интерес проекта – в его постоянном развитии, – подчеркнул бизнесмен.
Чтобы обобщить семейные рецепты, утверждает Сергей, потребовались минимальные усилия. Сложнее было уговорить родных "поработать на камеру": сделать фотографии, приготовить блюдо. Иногда даже приходилось объяснять, что для будущих поколений – это важное дело. "Все у нас очень скромные, но у каждого есть свой, особенный, рецепт. Например, яблочный пирог. Кажется, что в нем сложного? Тем не менее, есть свои секреты: как сделать тесто, как его выложить. Или блинчики с ябло-ками – любимое блюдо дедушки. Я их тоже помню, потому что мама готовила. Ее и попросили сделать блинчики по семейному рецепту для книги. А как жарила картошку бабушка... Никто и никогда не сможет ее так вкусно пожарить! Не знаю, с чем это связано. Вроде обычная жареная картошка. Возможно, она получалась такая особенная, потому что бабушка брала ее прямо из погреба, а может, из-за чугунных сковородок или потому, что жарилась на сале... В общем, в жизни не ел больше такой картошки".
Выход первой редакции семейных рецептов планируется ближе к осени, когда все уборочные работы завершатся, а причастные к созданию книги смогут отдохнуть и насладиться общением с близкими за праздничным столом. "Родственники очень трудолюбивые, овощи также выращивают на своих огородах. Помните, как во времена наших родителей и более старшего поколения было принято все производить самим? Другого варианта и не существовало. Это потом уже пошла такая тенденция, что дешевле купить в магазине. Оно-то, может, и дешевле... Но та положительная энергетика и те продукты без пестицидов, которые любящими руками преобразованы в блюда да на стол поставлены... Вкуснее этого ничего нет. Именно после уборочных работ мы и проведем Анциповичи-Фэст, где в числе прочего приготовим кушанья по семейным рецептам. Со всеми родными этот вопрос уже обсудили, все готовы и прониклись идеей. Даже выбрали место в Слуцке для проведения фэста".
– Я всегда ломал голову над подарком, когда у кого-то в семье намечались юбилей или свадьба. А теперь вопрос решен: на все торжественные мероприятия буду преподносить красивую семейную книгу. Думаю, это будет очень достойный подарок, который займет важное место в каждом доме. На самом деле блюда наши не такие уж сложные, сейчас можно выйти в интернет и все это найти в разных вариациях. Но ценность в том, что рецепты, упоминаемые в книге, – свои и родные с детства. Старшее поколение, к сожалению, уходит. Но так хочется, чтобы опыт они успели максимально передать, побольше рассказать молодому поколению о своей жизни. Я считаю, что это важно, – поделился мнением наш герой.
...Конечно, мы не могли отпустить Сергея Кленцова без раскрытия секрета хотя бы одного семейного рецепта. Итак, запоминайте.
"Уху мой дядя готовит из трех видов рыбы: плотвы, щуки, карпа. Сначала варит бульон с плотвой. Рыба готовится недолго, 10-15 минут. Нужно следить, чтобы она не разваривалась, потому что бульон получится не очень красивый. Отварил, достал, положил на тарелочку, чуть-чуть присыпал рыбу солью. Потом забрасывает щуку, вываривает, выкладывает и присаливает. Это делается для того, чтобы рыбу можно было есть отдельно. Когда бульон уже готов, он забрасывает картофель, морковь, легкие специи, следом куски карпа и еще добавляет граммов 50 водки. По поверью, она раскрывает вкус ухи. Ну и в конце добавляется зелень по вкусу. Итак, яство закрывается крышкой. Дальше – секретный ингредиент. В отдельную мисочку дядя мелко-мелко режет чеснок, добавляет очень много соли, красного и черного перца, чтобы все просто обжигало. Потом заливает специи бульоном, чтобы чеснок немного заварился. Когда гости садятся за стол, каждый себе наливает в тарелку уху и уже по вкусу добавляет эти специи. Они таким образом регулируют остроту и соленость. Я и сам только по этому рецепту готовлю на природе. И все очень довольны".
Виктория Апанасенок,
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN