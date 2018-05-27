Белорусский бизнесмен создает генеалогическое древо... по рецептам своих родных

Судьба каждого человека тесно связана с судьбой его родного края и, конечно, его семьи. И как же важно с течением времени не потерять эту связь, сохранить память о предках и передать ее будущим поколениям! Каким образом? К примеру, белорусский бизнесмен Сергей Кленцов решил создать генеалогическое древо рода, восстанавливая при этом секреты семейной кухни.

Семейные рецепты

Большинство представителей рода Анципович (по материнской линии Сергея) проживает на Случчине, самому старшему – 90 лет, а младший появился на свет полгода назад. "С детства я интересовался историей своего рода, любил слушать рассказы из жизни моих предков. И примерно в то же время у меня появилась мечта: открыть кафе или ресторан", – рассказал Сергей Кленцов.

По словам нашего собеседника, умение хорошо готовить передается в их роду по наследству. Раньше все его родственники собирались вместе, чтобы отметить праздники, и готовили фирменные блюда. Но сейчас из-за ежедневной спешки встретиться всем вместе стало гораздо сложнее. Вот и появилась идея – объединить родных при помощи проекта "Наследие малой родины: семейный рецепт".

– Идея проекта зрела давно. Мне хотелось создать что-то такое, что непременно бы завоевало сердце каждого члена семьи. Много думал над вопросом, что сделать и как? Почему пришел именно к кулинарному проекту? Во-первых, у нас все хорошо готовят. Хотелось каким-то образом сохранить интересные рецепты. Во-вторых, я ведь сам связан с общепитом. Позже появилась мысль на страницах книги рассказать и о человеке, который готовил по этому рецепту или просто очень любил это блюдо. Из поколения моих дедушек остался только один представитель, к сожалению. Но все равно любимые блюда дедов мы помним, поэтому обязательно расскажем про людей, которые их готовили, а вот еду варить-жарить будут уже их дети. Пока я не хочу затрагивать поколение моих сверстников. Это будет немного позже. Ведь интерес проекта – в его постоянном развитии, – подчеркнул бизнесмен.

Чтобы обобщить семейные рецепты, утверждает Сергей, потребовались минимальные усилия. Сложнее было уговорить родных "поработать на камеру": сделать фотографии, приготовить блюдо. Иногда даже приходилось объяснять, что для будущих поколений – это важное дело. "Все у нас очень скромные, но у каждого есть свой, особенный, рецепт. Например, яблочный пирог. Кажется, что в нем сложного? Тем не менее, есть свои секреты: как сделать тесто, как его выложить. Или блинчики с ябло-ками – любимое блюдо дедушки. Я их тоже помню, потому что мама готовила. Ее и попросили сделать блинчики по семейному рецепту для книги. А как жарила картошку бабушка... Никто и никогда не сможет ее так вкусно пожарить! Не знаю, с чем это связано. Вроде обычная жареная картошка. Возможно, она получалась такая особенная, потому что бабушка брала ее прямо из погреба, а может, из-за чугунных сковородок или потому, что жарилась на сале... В общем, в жизни не ел больше такой картошки".

Анциповичи-Фэст

Выход первой редакции семейных рецептов планируется ближе к осени, когда все уборочные работы завершатся, а причастные к созданию книги смогут отдохнуть и насладиться общением с близкими за праздничным столом. "Родственники очень трудолюбивые, овощи также выращивают на своих огородах. Помните, как во времена наших родителей и более старшего поколения было принято все производить самим? Другого варианта и не существовало. Это потом уже пошла такая тенденция, что дешевле купить в магазине. Оно-то, может, и дешевле... Но та положительная энергетика и те продукты без пестицидов, которые любящими руками преобразованы в блюда да на стол поставлены... Вкуснее этого ничего нет. Именно после уборочных работ мы и проведем Анциповичи-Фэст, где в числе прочего приготовим кушанья по семейным рецептам. Со всеми родными этот вопрос уже обсудили, все готовы и прониклись идеей. Даже выбрали место в Слуцке для проведения фэста".

Подарок родным

– Я всегда ломал голову над подарком, когда у кого-то в семье намечались юбилей или свадьба. А теперь вопрос решен: на все торжественные мероприятия буду преподносить красивую семейную книгу. Думаю, это будет очень достойный подарок, который займет важное место в каждом доме. На самом деле блюда наши не такие уж сложные, сейчас можно выйти в интернет и все это найти в разных вариациях. Но ценность в том, что рецепты, упоминаемые в книге, – свои и родные с детства. Старшее поколение, к сожалению, уходит. Но так хочется, чтобы опыт они успели максимально передать, побольше рассказать молодому поколению о своей жизни. Я считаю, что это важно, – поделился мнением наш герой.

Секретный ингредиент ухи

...Конечно, мы не могли отпустить Сергея Кленцова без раскрытия секрета хотя бы одного семейного рецепта. Итак, запоминайте.

"Уху мой дядя готовит из трех видов рыбы: плотвы, щуки, карпа. Сначала варит бульон с плотвой. Рыба готовится недолго, 10-15 минут. Нужно следить, чтобы она не разваривалась, потому что бульон получится не очень красивый. Отварил, достал, положил на тарелочку, чуть-чуть присыпал рыбу солью. Потом забрасывает щуку, вываривает, выкладывает и присаливает. Это делается для того, чтобы рыбу можно было есть отдельно. Когда бульон уже готов, он забрасывает картофель, морковь, легкие специи, следом куски карпа и еще добавляет граммов 50 водки. По поверью, она раскрывает вкус ухи. Ну и в конце добавляется зелень по вкусу. Итак, яство закрывается крышкой. Дальше – секретный ингредиент. В отдельную мисочку дядя мелко-мелко режет чеснок, добавляет очень много соли, красного и черного перца, чтобы все просто обжигало. Потом заливает специи бульоном, чтобы чеснок немного заварился. Когда гости садятся за стол, каждый себе наливает в тарелку уху и уже по вкусу добавляет эти специи. Они таким образом регулируют остроту и соленость. Я и сам только по этому рецепту готовлю на природе. И все очень довольны".