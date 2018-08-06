Белорусский экипаж вышел в полуфинал "Танкового биатлона"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж 5 августа вышел в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

По итогам шестого дня состязаний белорусский танковый экипаж пришел к финишу первым в своем заезде с результатом 20 минут 22 секунды. Завершающие заезды первого этапа "Танкового биатлона" состоялись 5 августа. "На этом "Индивидуальная гонка" завершена. Во вторник, 7 августа, стартует период полуфинала", - проинформировали в Минобороны.

Как сообщалось, в конкурсе танкистов принимают участие команды из 23 стран. Двенадцать команд конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам "Индивидуальной гонки", выходят в полуфинал этапа "Эстафета".

Всего программа игр включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества" и "Танковый биатлон". АрМИ проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества". На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс "Снайперский рубеж". Его принимает полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом. Беларусь участвует в Армейских международных играх с 2015 года. -0-