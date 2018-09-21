"Белорусский квартал" введен в строй в Обнинске Калужской области

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. "Белорусский квартал" введен сегодня в строй в Обнинске Калужской области. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор региона Анатолий Артамонов, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного правительства.

"Белорусский квартал" включает в себя 652 квартиры, построенные в соответствии с высокими европейскими стандартами качества и безопасности. При возведении комплекса использовались трехслойные панели ОАО "Мапид", надежные лифты OTIS, витражные системы ALUTECH. В квартал входят также дендрарий, хоккейно-волейбольная, детская игровая и Workout площадки. "Анатолию Артамонову представили квартиры с уникальной индивидуальной отделкой, автоматизированную систему телеметрии, установленную в жилых домах. Ее суть в возможности автоматического сбора и передачи в управляющую компанию всей информации о потреблении тепла, электроэнергии и воды в доме и его квартирах", - отметили в пресс-службе.

Сегодня же состоялась торжественная церемонии начала строительства нового жилого квартала "Просто космос". Белорусские строители представили новый проект, утвердили концепцию и сроки его реализации.

"Новый проект отличается ультрасовременными архитектурными и строительными решениями, - подчеркнули в пресс-службе. - По проекту комплекс состоит из двух домов - 16 и 19-этажных. Всего будет представлено 474 квартиры в 24 планировках. Комплекс благоустроят для комфортного проживания каждого члена семьи: здесь будут зоны отдыха, детские и спортивные площадки, уютные кафе. Планируется, что комплекс введут в эксплуатацию в 2019 году".-0-