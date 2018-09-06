Белорусский международный медиафорум будет практико-ориентированным - Легкий

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" будет практико-ориентированным, сообщил журналистам первый заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня подходим к форуму как практико-ориентированной площадке, которая дает новые знания. Форум должен нести практическую пользу и значимость для белорусской журналистики. Мы надеемся, что с этого года сможем сориентировать форум на эту задачу: привнесение новых знаний, компетенций, навыков и опыта. Чтобы наша белорусская журналистика развивалась в ногу с самыми современными мировыми трендами", - сказал Павел Легкий.

Основные вопросы, которые планируется обсудить на форуме, сводятся к теме цифровизации медиапространства. Речь пойдет не просто о внедрении новых технологий. В центре внимания будут новые форматы в журналистике, новые методики и подходы. Работа будет построена по четырем тематическим секциям, профессиональные вопросы смогут обсудить как пишущие журналисты, так и представители интернет-изданий и телевидения.

Традиционно пройдет летняя школа журналистики, где мастера своего дела дадут мастер-классы для будущих акул пера.

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области. Участникам станут руководители СМИ, видные политологи, эксперты стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

За время своего существования с 2006 года медиафорум "Партнерство во имя будущего" стал знаковым международным проектом, собирающим видных представителей экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья с целью обсуждения актуальных вопросов современной повестки дня, обмена мнениями, выработки новых идей и концепций.-0-