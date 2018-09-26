Белорусский опыт противодействия торговле людьми представлен в Нью-Йорке

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт противодействия торговле людьми представила на саммите по устойчивому развитию Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Нью-Йорке заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Во время визита в Нью-Йорк 25 сентября вице-спикер приняла участие в общей дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Марианна Щеткина также участвовала во втором дне работы саммита по устойчивому развитию. Во время круглого стола по вопросам борьбы с рабством была представлена информация о национальных усилиях Беларуси в области противодействия торговле людьми и вкладе страны в международный процесс по борьбе с траффикингом", - отметили в пресс-службе.

На полях саммита заместитель председателя Совета Республики провела переговоры с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

Гай Райдер и Марианна Щеткина

Саммит ВЭФ по устойчивому развитию проходил в Нью-Йорке 24-25 сентября и был приурочен к открытию 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь приглашена на него впервые. Марианна Щеткина возглавляла белорусскую делегацию.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - это неправительственная организация, которая объединяет более 1 тыс. компаний и корпораций. Ее штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария). ВЭФ выступает организатором ежегодного экономического форума в Давосе. К участию в нем приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики и журналисты.-0-

Фото Совета Республики