Белорусский стартап по диагностике болезней через фото попал в шорт-лист международной премии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский медицинский IT-стартап вошел в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018 (Германия). Победителя определит голосование, которое проходит на сайте премии до 25 октября включительно, сообщили БЕЛТА организаторы республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.
Стартап Deep Dee связан с медтехникой и искусственным интеллектом. Команда создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать сахарный диабет, в планах предпринимателей - научиться "видеть" и другие заболевания.
Зародился проект Deep Dee в 2017 году на хакатоне Social Weekend. Через год белорусы со своей идеей вышли на международную арену: команду уже отметили на Emerging Europe Award (Лондон) в категории Social Impact Startup of the Year.
Престижная международная премия Aspirin: Social Innovation Award 2018 помогает продвигать инновационные проекты. Призовой фонд этого года составляет 100 тыс. евро. Например, в 2016 году по итогам народного голосования победил проект по созданию детской мобильной клиники в Мексике, которая с помощью кукол-роботов налаживает коммуникацию между маленькими пациентами и профессионалами. А в 2017-м - стартап, решающий проблему диагностики рака молочной железы путем создания карманного устройства для скрининга.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.46 BYN
|2.448 BYN
|2.458 BYN
|USD
|2.1177 BYN
|2.111 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2257 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN