Белорусский стартап по диагностике болезней через фото попал в шорт-лист международной премии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский медицинский IT-стартап вошел в шорт-лист престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018 (Германия). Победителя определит голосование, которое проходит на сайте премии до 25 октября включительно, сообщили БЕЛТА организаторы республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.

Стартап Deep Dee связан с медтехникой и искусственным интеллектом. Команда создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать сахарный диабет, в планах предпринимателей - научиться "видеть" и другие заболевания.

Зародился проект Deep Dee в 2017 году на хакатоне Social Weekend. Через год белорусы со своей идеей вышли на международную арену: команду уже отметили на Emerging Europe Award (Лондон) в категории Social Impact Startup of the Year.

Престижная международная премия Aspirin: Social Innovation Award 2018 помогает продвигать инновационные проекты. Призовой фонд этого года составляет 100 тыс. евро. Например, в 2016 году по итогам народного голосования победил проект по созданию детской мобильной клиники в Мексике, которая с помощью кукол-роботов налаживает коммуникацию между маленькими пациентами и профессионалами. А в 2017-м - стартап, решающий проблему диагностики рака молочной железы путем создания карманного устройства для скрининга.-0-