Белорусский туроператор "Скай Флай Трэвел" аннулирует туры в Египет с 6 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский туроператор "Скай Флай Трэвел" сообщил партнерам о невозможности выполнения своих обязательств по забронированным турам. Такая информация размещена на сайте Республиканского союза туристических организаций, сообщает БЕЛТА.

Туроператор сообщил в рассылке своим агентам: "Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее. По аннулированным бронированиям будет произведен 100-процентный возврат денежных средств. О порядке и сроках возврата мы сообщим дополнительно не позднее 6 июля. При необходимости наземное обслуживание может быть сохранено. Для этого необходимо отправить запрос на почту info@sft.by с указанием номера бронирования - для расчета наземного обслуживания. Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства в сложившейся ситуации".

Туроператор вышел на рынок в августе 2017 года и продолжительное время имел собственные чартеры на египетском направлении.-0-