Белорусско-узбекский образовательный центр открылся в Ташкентском педуниверситете

19 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-узбекский образовательный центр открылся на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Центр создан в результате договоренностей между Белорусским государственным педагогическим университетом имени М.Танка и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами, при поддержке Министерства образования Беларуси и Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Центр рассматривается сторонами как площадка для развития и укрепления белорусско-узбекского сотрудничества в сфере образования и культуры.

В Ташкентском вузе подписаны дополнительные соглашения к меморандуму о сотрудничестве между белорусским и узбекским университетами. Они касаются совместной реализации образовательной программы по специальности "логопедия", а также совместного проекта в рамках программы на второй ступени высшего образования в сетевой форме взаимодействия (по специальностям "инклюзивное образование" и "коррекционная педагогика").

В узбекском вузе прошло заседание круглого стола с участием руководства и преподавателей ведущих учреждений образования двух стран, обсуждены новые возможные форматы взаимодействия по предоставлению образовательных услуг.-0-