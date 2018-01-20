Белорусы должны предоставить в МНС налоговую декларацию за 2017 год до 1 марта

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны предоставить в МНС налоговую декларацию по подоходному налогу за 2017 год до 1 марта, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"С 3 января началась кампания по декларированию физическими лицами полученных в 2017 году доходов. Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу за 2017 год необходимо представить не позднее 1 марта 2018 года", - рассказали в ведомстве.

Подоходный налог с физических лиц, исчисленный по налоговым декларациям, подлежит уплате не позднее 15 мая 2018 года.

Гражданин обязан отчитаться перед налоговой инспекцией при продаже в течение 5 лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка, при реализации в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, второй легковой машины. Задекларировать необходимо также доходы, полученные из-за границы. Те, кто сдавал в наем жилье и сумма дохода за год превысила Br5,5 тыс., принимал дорогие подарки - на такую же сумму (за исключением подарков от близких родственников) также обязаны представить налоговую декларацию.

Кроме того, налоговую декларацию могут представить граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных, профессиональных), при условии, что обязанность по предоставлению таких вычетов гражданам возложена на налоговые органы.

Налоговые декларации представляются гражданами в налоговый орган по месту своей регистрации. Прием их осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 19.00, а также 17 и 24 февраля 2018 года с 9.00 до 13.00.-0-