Белорусы стали в 10 раз больше использовать интернет в роуминге

Белорусы стали потреблять больше интернет-трафика в зарубежных поездках. Анализируя информацию баз данных Big Data, эксперты МТС прогнозируют, что текущий год станет рекордным по объемам потребления интернета. Впечатляюще активным оказался сезон отпусков: если прошлым летом абоненты в роуминге прокачали 244 907 МБ, то этим - 2 670 116 МБ, то есть интернет-трафик вырос более чем в 10 раз.

Бум потребления интернет-трафика в МТС связывают с запуском услуги "Unlim за границей" . Она позволила абонентам пользоваться интернетом в роуминге без ограничений по объему. Это изменило отношение белорусов к онлайн-роумингу.

В отличие от мобильного интернета, общаться голосом в роуминге стали реже. Все последние годы голосовое общение показывает отрицательную тенденцию. В сравнении с минувшим годом роумеры стали совершать на 12% меньше звонков. То же самое касается и SMS, количество которых сократилось на 21%.

За летние месяцы абоненты МТС посетили более 120 стран. Активнее всего интернет-трафик белорусы использовали в России, Украине и Турции. Кроме того, абоненты МТС часто находились онлайн в Польше, Литве и Италии. В первую "десятку" также вошли Германия, Испания, Латвия и Греция.

Помимо топовых направлений, белорусы этим летом посетили и экзотические страны: абоненты МТС путешествовали в Мозамбике, Перу, Гренландии, Панаме и Аргентине.

"Рекордный рост интернет-трафика в роуминге - один из наиболее заметных трендов этого года. Запуск заграничных безлимитов предоставил абонентам МТС больший уровень свободы, чем они охотно и воспользовались. Вместо того, чтобы искать в другой стране бесплатные точки доступа, белорусы стали заранее заботиться о том, чтобы быть на связи за границей на комфортных условиях. В ближайшие годы тенденция будет только возрастать", - считают в МТС.

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