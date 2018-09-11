"Белпочта" должна оказывать услуги с учетом современных требований - Турчин

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" должна оказывать госуслуги с учетом современных требований. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"В основе работы почты должно быть высокое качество оказания услуг и рентабельность, эффективность. Через "Белпочту" должны оказываться все виды государственных услуг. Этого требуют современные реалии", - сказал Александр Турчин и поручил проработать возможность реализации соответствующего пилотного проекта в одном из регионов.

Он также отметил, что почтальоны должны стать универсальными работниками, которые способны с помощью гаджетов, выхода в интернет оказать гражданам необходимые госуслуги, помочь с заказом и доставкой товаров интернет-магазинов. Ограничиваться доставкой почты и пенсий нецелесообразно, особенно с учетом развития рынка банковских платежных карточек. С 2012 по 2018 год удельный вес получателей пенсии на обслуживании "Белпочты" сократился с 58,9% до 37,6%.

"Естественно, нельзя оставить жителей деревень без связи с внешним миром. Но если мы останавливаемся на почте как на провайдере услуг населению, то нужна выработка стратегии с партнерами, субъектами торговли, банками", - подчеркнул первый вице-премьер.

Во время презентации итогов и перспектив развития предприятия обсуждалась также необходимость унификации законодательства в рамках ЕАЭС. Вследствие введения порога беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправления (МПО) в 22 евро потери доходов предприятия от входящих МПО и приема платежей в 2017 году составили Br4,6 млн.

"Белпочта" является национальным оператором почтовой связи, оказывает основные почтовые и непрофильные услуги. В среднем одно отделение почтовой связи обслуживает 3,2 тыс. человек, один почтальон - 1,3 тыс. Почта доставляется в районах один раз в день не менее пяти дней в неделю, в областных центрах - 1-2 раза в день шесть дней в неделю. Более 15 тыс. населенных пунктов переведено на обслуживание посредством мотодоставки.

Беларусь опережает Россию, Украину и Казахстан в мировом рейтинге почтовых служб. Среди стратегических проектов "Белпочты" - создание к 2021 году национальной электронной почтовой системы. Предусматривается разработка и внедрение нового интернет-портала, развитие механизма оказания государственных услуг, совершенствование транспортно-логистической системы. В перспективе также создание платформы предоставления обширного перечня услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий.-0-