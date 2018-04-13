"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий (пособий) за 17 апреля будет организована в отделениях почтовой связи (ОПС) РУП "Белпочта". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе компании.

Выплата пенсий (пособий) будет осуществляться следующим образом: с 13 апреля - в отделениях почтовой связи Минска, с 14 апреля - во всех ОПС Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских ОПС Гомельской и Гродненской областей; 16 апреля - в ОПС Витебска, в городских ОПС Гомельской и Гродненской областей.

17 апреля 2018 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы отделений можно узнать в саll-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.-0-