"Белпочта" проведет 23 января День ручного письма

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" в некоторых отделениях связи проведет 23 января промомероприятие "День ручного письма", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

В этот день клиентам будут вручаться красочные почтовые карточки, которые можно подписать и бесплатно отправить по территории Беларуси. Такое мероприятие - хорошая возможность написать теплые слова в адрес родных, близких и друзей, отметили в "Белпочте".

В Минске акция пройдет в круглом зале столичного почтамта (пр. Независимости, 10) с 14.00 до 16.00, в отделении почтовой связи №88 (ул. Пулихова, 19) с 16.00 до 17.00.

День ручного письма отмечается во всем мире 23 января. Праздник был учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, неповторимости почерка каждого человека, подчеркнуть, что при современных технологиях рукописное письмо не теряет своей значимости.-0-