"Белпочта" сегодня не будет принимать платежи

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 28 февраля не будет принимать платежи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
Возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет будет отсутствовать 28 февраля во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах "Белпочты". Оплата невозможна из-за проведения сегодня технических и профилактических работ.
"С 1 марта прием платежей во всех отделениях почтовой связи "Белпочты" будет вестись в полном объеме", - добавили в компании.-0-
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