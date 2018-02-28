"Белпочта" сегодня не будет принимать платежи

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 28 февраля не будет принимать платежи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет будет отсутствовать 28 февраля во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах "Белпочты". Оплата невозможна из-за проведения сегодня технических и профилактических работ.

"С 1 марта прием платежей во всех отделениях почтовой связи "Белпочты" будет вестись в полном объеме", - добавили в компании.-0-