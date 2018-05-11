"Белросстрах" проводит масштабный ребрендинг и совершенствует взаимодействие с клиентами

Страховая компания "Белросстрах" объявляет о смене своего фирменного стиля. Об этом журналистам рассказал генеральный директор компании Виктор Лаврусенко.

"Во время ребрендинга пройдет масштабная рекламная компания, уже обновлен сайт brs.by, в ближайшее время появятся обновленные версии мобильных приложений", - пояснил Виктор Лаврусенко. Изменения коснулись всех каналов коммуникации, пересмотрено позиционирование, обновлен логотип, фирменный стиль и слоган: "Белросстрах" - источник вашей уверенности". Новый слоган раскрывает ключевую мысль бизнес-идеологии, которой будет придерживаться компания.

Ребрендинг связан с новым этапом развития "Белросстрах", выходом на новый уровень взаимодействия компании со своими клиентами. Страховая компания стремится стать лидирующей с точки зрения инноваций в области предоставления услуг страхования на рынке Беларуси. К примеру, она готовится оказывать услуги по онлайн-страхованию, как только в Беларуси будет законодательно закреплена такая возможность.

Количество действующих клиентов "Белросстрах" сегодня насчитывает более 130 тыс., средний годовой оборот составляет $20 млн. Это подтверждает верную стратегию компании строить долговременное, взаимовыгодное сотрудничество, предоставлять высокий уровень качества услуг для клиентов. "Белросстрах" видит своей задачей быть стратегическим партнером для своих корпоративных клиентов, сохраняя при этом максимальную гибкость.

Последние годы компания демонстрировала уверенный рост и развитие: расширился набор предоставляемых услуг страхования, увеличилась клиентская база, стали активно использоваться новые каналы коммуникации. В 2018 году акционеры приняли решение увеличить уставный капитал компании на Br2,072 млн, и по состоянию на 13 марта 2018 года он достиг Br14,177 млн. "Решение акционеров увеличить уставной капитал я рассматриваю как подтверждение доверия команде "Белросстрах", - подчеркнул Виктор Лаврусенко.

Гендиректор страховой компании также акцентировал внимание, что "Белросстрах" - агентская компания. "На рынке Беларуси сейчас таких страховых компаний только две. Мы развиваемся именно за счет развития агентской сети. Сейчас у нас 130 тыс. клиентов, и только 5% из них - юридические лица. Остальные - физические лица, и с ними мы работаем посредством нашей агентской сети. И именно поэтому мы меньше подвержены кризисным явлениям. Есть компании, которые работают с крупными промышленными структурами, они подвержены кризисным атакам больше, потому что потерять несколько крупных клиентов, которые составляют 15-20% портфеля - это серьезный удар", - подчеркнул он.

Страховая компания "Белросстрах" (ЗАО "СК "Белросстрах") образована в феврале 2009 года путем объединения двух крупных белорусских страховых компаний "Бролли" (создана в 1994 году) и "АльВеНа" (создана в 1991 году). "Белросстрах" - это сетевая ретейловая компания, которая с 2014 года является крупнейшей частной страховой компанией в Беларуси. Собственником ее является российская страховая компания "РЕСО-Гарантия", занимающая лидирующие позиции на российском рынке страховых услуг и имеющая рейтинги финансовой устойчивости крупнейших российских и международных рейтинговых агентств. Как и "РЕСО-Гарантия", "Белросстрах" является участником Группы РЕСО, созданной в 2004 году и объединяющей более 20 компаний, работающих в страховом, пенсионном и лизинговом бизнесе в России и СНГ.-0-