БЕЛТА и Белорусская республиканская коллегия адвокатов запускают цикл материалов на правовую тему

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов запускают цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката".
Опытные адвокаты расскажут о том, как на законных основаниях требовать компенсации за утерянный багаж, получить возмещение ущерба при повреждении имущества, обезопасить свое здоровье и кошелек.
В первом материале цикла адвокат ответит на вопросы, как защитить права туристов, доказать, что туристическая компания недобросовестно исполнила свои обязательства, и в каких случаях можно рассчитывать на компенсацию.
Если у вас есть вопросы к адвокату, присылайте их по адресу advice@belta.by.-0-
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