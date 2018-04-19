БЕЛТА находится в авангарде технологических и творческих прорывов - гендиректор ТАСС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство, которое отмечает 100-летний юбилей в этом году, находится в авангарде технологических и творческих прорывов. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, который участвует в работе ХХIV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовета СНГ) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Оценивая уровень работы белорусских коллег, Сергей Михайлов отметил, что БЕЛТА работает достойно, агентству есть чем гордиться. "Юбилей 100 лет говорит о том, что это первое, оперативное агентство, что оно идет в авангарде технологических и творческих прорывов", - сказал он.

ТАСС с Белорусским телеграфным агентством связывают буквально кровные узы, заметил гендиректор. "Агентства имеют общие корни, и это накладывает отпечаток на нашу деятельность, на нашу дружбу. Мы всегда остаемся друзьями, в творческом плане помогаем друг другу. Все вопросы по мере возможности стараемся решить и помочь коллегам, и то же самое ощущаем здесь", - добавил Сергей Михайлов.-0-

Гусман: о туристических возможностях Беларуси нужно шире информировать По словам Михаила Гусмана, туристический потенциал Беларуси недостаточно раскрыт, и это сказывается на количестве посещающих страну.

Гуминский: важнейшая роль информагентств заключается в передаче правдивой информации Виктор Гуминский подчеркнул, что в работе информагентств очень важна не только оперативность, но в первую очередь правдивость, ведь во многом от того, какую информацию передают корреспонденты, зависят настроения в обществе.

Сотрудничество информагентств в условиях современных вызовов должно укрепляться Михаил Гусман отметил, что сегодня в условиях вызовов, разного рода вбросов ложной, грязной информации деятельность государственных информационных агентств имеет огромное значение. "От профессионализма журналистов зависит профессиональная репутация.

Гашение марки к 100-летию БЕЛТА состоялось в Минске Министерство связи и информатизации выпускает сегодня в обращение почтовый блок "100 гадоў Беларускаму тэлеграфнаму агенцтву". Блок печатался в РУП "Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина".