БЕЛТА находится в авангарде технологических и творческих прорывов - гендиректор ТАСС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство, которое отмечает 100-летний юбилей в этом году, находится в авангарде технологических и творческих прорывов. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, который участвует в работе ХХIV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовета СНГ) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Оценивая уровень работы белорусских коллег, Сергей Михайлов отметил, что БЕЛТА работает достойно, агентству есть чем гордиться. "Юбилей 100 лет говорит о том, что это первое, оперативное агентство, что оно идет в авангарде технологических и творческих прорывов", - сказал он.
ТАСС с Белорусским телеграфным агентством связывают буквально кровные узы, заметил гендиректор. "Агентства имеют общие корни, и это накладывает отпечаток на нашу деятельность, на нашу дружбу. Мы всегда остаемся друзьями, в творческом плане помогаем друг другу. Все вопросы по мере возможности стараемся решить и помочь коллегам, и то же самое ощущаем здесь", - добавил Сергей Михайлов.-0-
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