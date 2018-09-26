БелТПП объявила конкурс среди СМИ на лучшее освещение развития экспортного потенциала Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня в пресс-центре БЕЛТА объявил о творческом конкурсе "Развитие экспортного потенциала Беларуси" среди представителей средств массовой информации по итогам 2018 года.

Владимир Улахович отметил, что БелТПП очень ценит внимание СМИ к деятельности предприятий.

Конкурс проводится в пяти номинациях: "Лучший автор информационного агентства", "Лучший автор интернет-издания", "Лучший автор печатного издания", "Лучший авторский коллектив на телевидении", "Лучший автор радиоэфира". Материалы могут быть посвящены внешнеэкономической деятельности предприятий, в том числе проблемным вопросам в этой сфере, способам их решения, опыту успешного выхода на зарубежные рынки, роли БелТПП в решении этих вопросов. В публикациях могут найти отражение проекты, услуги и мероприятия БелТПП, направленные на содействие и практическую помощь бизнесу в развитии экспорта, внешнеэкономической деятельности, освоении новых рынков.

Победителей конкурса наградят денежной премией и дипломом Белорусской торгово-промышленной палаты. За особые заслуги в достижении целей конкурса жюри может также принять решение о присуждении Гран-при.

Подача заявок и конкурсных материалов продлится до 14 января 2019 года. Отборочный этап (определение соответствия присланных работ условиям и тематике конкурса) - с 15 января до 1 февраля, финальный этап (оценка конкурсных работ жюри и определение победителей) - до 20 февраля 2019 года.-0-

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