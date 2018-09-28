Бешенство: как избежать заражения смертельным вирусом

Ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке ВОЗ проводится Всемирный день борьбы против бешенства. По оценке экспертов, это заболевание регистрируется на территориях большинства стран мира и ежегодно уносит жизни 55 тыс. человек. Как не стать жертвой этого опасного вируса, корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий отделом вирусологии государственного ветеринарно-санитарного учреждения "Минская областная ветеринарная лаборатория" Владимир Заяц.

Главный источник бешенства - дикие животные, в первую очередь лисицы, енотовидные собаки, волки. На их долю приходится свыше 70% случаев заболевания. Через укусы или ослюнения они заражают вирусом бешенства домашних питомцев (чаще всего собак и кошек), а на пастбищах подвергается заражению крупный и мелкий рогатый скот - коровы, овцы, козы.

У собаки необычное поведение. Может ли она болеть бешенством?

Если у животного есть признаки буйства, агрессии, гидрофобии (водобоязни), оно проявляет нехарактерное поведение, кусает других животных и людей, у него проявляется слюнотечение - в этих случаях высок риск того, что питомец заболел бешенством. Заметив такие проявления, необходимо как можно скорее обриться к специалисту лечебного ветеринарного учреждения для своевременного лечения или установления диагноза, если животное погибло.

Как уберечь домашнего питомца от возможного заболевания бешенством?

Уберечь домашних животных от заболевания позволит ежегодная профилактическая вакцинация. Кроме того, хозяевам питомцев следует обращать внимание на особенности их поведения, не допускать контактов с дикими животными.

Работа по предотвращению заболевания животных делится на профилактическую (до факта заражения) и вынужденную (после факта заражения). Чтобы не допустить распространения бешенства среди безнадзорных животных в населенных пунктах, ЖКХ совместно с ветеринарной службой проводит иммунизацию. Приманки с вакциной распространяются в тех местах, где есть наибольшая вероятность появления диких плотоядных животных - в лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам. Службы ЖКХ проводят учет домашних животных, а ветеринарные специалисты разъясняют гражданам необходимость вакцинации питомцев против бешенства. Постепенно внедряется система поголовного чипирования собак и кошек.

Как бешенство передается от животного к человеку?

Если человека покусало бешеное животное, он тоже может заразиться вирусом. Если вовремя не обратиться за помощью, возможен летальный исход. Особо опасны укусы в области кистей, рук, головы, лица - что ближе расположено к головному мозгу. Заболевание может не проявляться продолжительное время - от месяца до года. После начальной стадии поражения головного мозга проявляются клинические признаки заболевания. Симптомы заражения у человека такие же, как и у животного.

Какие действия необходимо предпринять, если на улице укусила бродячая собака?

Необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Собаку в случае ее отлова следует поместить в изолятор, в течение 10 дней за ней должен проводить наблюдение ветеринарный специалист. Если животное за этот период погибло, в лаборатории должны установить причину, чтобы подтвердить или исключить бешенство. Чтобы определить диагноз у поступивших в ветеринарную лабораторию животных, в отношении которых есть подозрение на заболевание бешенством, проводится исследование на наличие вируса в головном мозге.

Как чаще всего происходит распространение и заражение?

Ареалом вируса бешенства является дикая природа. Если в лесном массиве есть зараженная лисица, то через ослюнение или покусы вирус может передаться потомству. В год лисица может приносить более 10 особей.

Обычно дикие животные к населенным пунктам в дневное время не выходят. Если это произошло, высока вероятность, что животное больно бешенством. Дело в том, что это является отклонением от естественного физиологического поведения дикого животного.

Большое количество случаев поражения вирусом бешенства диких животных в последнее время - в Минской области, в частности в Молодечненском и Воложинском районах.

Как борются с бешенством в дикой природе?

Одним из наиболее перспективных методов снижения заболеваемости бешенством в дикой природе является оральная иммунизация диких плотоядных животных. Для этого используются вакциносодержащие блистер-приманки отечественного и зарубежного производства. Меры по борьбе с бешенством также направлены на регуляцию численности популяций таких животных, как лисица, енотовидная собака и волк.-0-