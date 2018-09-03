Бежим для каждого ребенка. Детские благотворительные забеги МТС и ЮНИСЕФ пройдут в рамках Минского полумарафона

Проект компании МТС #МояТренировкаСегодня и ЮНИСЕФ приглашают 9 сентября принять участие в детских благотворительных забегах. Спортивная акция, которая пройдет в рамках Минского полумарафона под слоганом "Бежим для каждого ребенка", призвана помочь детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах.

Площадка #МояТренировкаСегодня развернется возле центрального входа Дворца спорта. Забеги будут проходить с 9.30 до 14.00. Длина дистанции - 60 м. Перед стартом в качестве разминки участники могут поупражняться в зоне легкой атлетики или поучаствовать в мастер-классах, которые проведут профессиональные тренеры.

- ЮНИСЕФ во всем мире уже не первый год поддерживает детские забеги в рамках марафонов во многих странах. В этом году, благодаря совместным усилиям МТС и ЮНИСЕФ, в Минске пройдет детский забег в рамках Минского полумарафона-2018. Бег - универсальный вид спорта, который объединяет миллионы детей. Также бег помогает семьям проводить вместе больше времени на спортплощадках. Мы очень рады, что эту инициативу поддержал наш постоянный партнер МТС, - сказал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

К участию в забегах приглашаются мальчики и девочки до 12 лет. Самые маленькие участники могут пробежать вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. Каждый юный атлет на финише получит в подарок футболку с яркой символикой и "Медаль чемпиона".

- МТС как социально ответственный бренд не остается в стороне от сложностей, с которыми сталкиваются дети с инвалидностью. Совместно с ЮНИСЕФ мы организовываем эту спортивную акцию, чтобы участники с пользой провели время: дети смогут легко и весело преодолеть трассу мини-забега, а у родителей будет возможность помочь тем, кто действительно в этом нуждается, - подчеркивает руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Ольга Ткаченко.

Участие в акции бесплатное. Родителям необходимо зарегистрировать детей на сайте проекта #МояТренировкаСегодня. А для тех, кто хочет сделать в рамках акции добровольный благотворительный взнос в пользу программы ЮНИСЕФ "Семья каждому ребенку", работает USSD-запрос *222*22# (фиксированная сумма 2 BYN). Услуга доступна только абонентам МТС.