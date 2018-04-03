Безвозмездность донорства органов в Беларуси планируется доказывать с помощью комиссий

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвозмездность донорства органов в Беларуси планируется доказывать с помощью специальных комиссий. Об этом газете "Рэспубліка" сообщил директор Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо, передает БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси готовятся поправки в закон о трансплантации органов и тканей человека. Планируется, что законопроект поступит в Палату представителей в сентябре. В числе вопросов, которые обсуждают эксперты и парламентарии уже сейчас, - развитие практики безвозмездного дарения органа живым донором. По словам Олега Руммо, для того, чтобы доказать бескорыстный характер донорства, будут создаваться комиссии, которые и станут анализировать все факты. Предполагается, что в комиссию войдут представители правоохранительных органов, общественности, врачи.

"Случаи разные бывают. Наверное, вряд ли можно подумать, что человек, который женился или вышел замуж три месяца назад, очень мотивирован пожертвовать свою почку или часть печени супругу или супруге. Если людей связывает 20 лет жизни, эмоциональный фактор выше. Или, например, вы сильно привязаны к сестре и не прочь отдать ей почку. В это тоже охотно верится. Просто каждый приходит к специалистам и рассказывает свою историю. А те уже смотрят, насколько такая история правдива. Возможно и такое: потенциальный донор приходит и говорит, что ему неважно, кому достанется его орган, лишь бы он спас чью-то жизнь. Вряд ли он мотивирован материально, доподлинно не зная, кому достанется часть его печени или почка", - считает Олег Руммо.

Согласно законопроекту, предлагается включить в потенциальную донорскую базу живых доноров людей, которые не являются родственниками "первой руки", расширив список до двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников. На данный момент донорами могут быть, в частности, родители, дети, родные братья и сестры. В некоторых западных странах существует такая практика, как перекрестное донорство. "Однако встают этические вопросы: если у одного операция прошла успешно, а у другого - нет, то как быть? Или, допустим, если качество органов разное? Масса споров может разгореться вокруг этой темы", - отметил Олег Руммо. Он подчеркнул, что важно соблюсти принцип безвозмездной донации, чтобы донор, делясь своим органом с акцептором, не рассчитывал при этом ни на какую выгоду: деньги, продвижение по службе, материальные блага иного рода. "С парламентариями мы будем очень серьезно обсуждать вопрос декриминализации в этой сфере. Ведь если появится хоть один криминальный случай, то будет катастрофа - это сломает всю программу и уничтожит трансплантологию в Беларуси", - добавил директор РНПЦ.-0-