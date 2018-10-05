БГПУ предлагает ввести в школах изучение основ психологии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка готов внести в Министерство образования предложение о введении в белорусских школах курса "Основы психологии". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор вуза Александр Жук.

"Курс поможет школьникам лучше себя понимать. Мы в школе изучаем разные виды живых существ, человека тоже немного, большей частью анатомию, но психологию человека, его личность мы не изучаем. Это проблема. Сегодня человек становится главным ресурсом в развитии любой страны. Не сырьевые ресурсы, не финансы, а именно человеческий капитал, интеллектуальный потенциал. И для того, чтобы он формировался на самом высоком уровне, люди должны знать и понимать себя, уметь общаться в системе "человек-человек". Это навыки 21-го века", - сказал Александр Жук.

Он отметил, что психологию человека планируется изучать в форме факультатива. По словам ректора, программа уже разработана. "Вуз готов осуществить повышение квалификации школьных психологов, которые могут вести эту дисциплину. Я думаю, что она будет очень востребована школьниками, родители и учителя также поддержат введение этого факультатива", - подчеркнул Александр Жук.-0-