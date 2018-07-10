БГПУ за 4 года увеличил экспорт образовательных услуг в 3,5 раза

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка в последние четыре года увеличил экспорт образовательных услуг в 3,5 раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор вуза Александр Жук.

"Экспорт образовательных услуг является важнейшим показателем деятельности Министерства образования. Все вузы имеют определенные показатели, параметры по его уровню. Они напряженные. БГПУ еще сложнее, потому что мы не многопрофильный, не технический вуз. Тем не менее наши показатели по экспорту в разы выше, чем у некоторых технических вузов. За последние четыре года мы нарастили экспорт в 3,5 раза", - сказал Александр Жук.

В настоящий момент в БГПУ учатся представители 20 стран. Ректор вуза отмечает большую роль в этом вопросе загранпредставительств Беларуси за рубежом. "Наши посольства располагают информацией об университетах, программах, которые реализуются в них. Они демонстрируют, что в стране спокойно, созданы достойные условия для обучения иностранных граждан, они обеспечены общежитиями и стоимость обучения оптимальная. Многие едут к нам. В вузе сейчас учатся около 700 иностранных студентов - это 15% студентов дневной формы обучения. Выше 10% считается, что вуз экспортно ориентированный. И цифра эта будет увеличиваться", - подчеркнул Александр Жук.

В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка состоялась встреча ректора с супругами руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Мероприятие прошло в рамках ежегодного семинара для руководителей диппредставительств. Участникам встречи была предоставлена информация об образовательном потенциале БГПУ. Состоялся круглый стол, посвященный возможностям обучения в аспирантуре и докторантуре, программам переподготовки, которые предлагает университет. Делегация посетила галерею "Асветнікі зямлі беларускай", музей БГПУ, зал редкой книги, спортивный комплекс, посмотрела дефиле в национальных и исторических костюмах.-0-