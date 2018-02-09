БГТУ и иранские вузы расширят сотрудничество

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный технологический университет и иранские вузы расширят сотрудничество. Такое решение принято на встрече руководства университета с советником по науке посольства Ирана в России, ответственным за научно-техническое сотрудничество с Беларусью, Ахмадом Голами, сообщил БЕЛТА руководитель пресс-службы БГТУ Андрей Доброхотов.

Ректор университета Игорь Войтов и первый проректор Александр Цыганов предложили иранскому дипломату варианты сотрудничества с учреждениями образования в сфере подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов. Стороны обсудили вопросы по разработке совместных программ с предоставлением двойного диплома, а также вопросы о выборе языка обучения (русский, английский), о направлении иранских студентов на подготовительные курсы русского языка, об академическом обмене студентами и преподавателями.

В настоящее время в БГТУ успешно обучаются два аспиранта, которые планируют защищать кандидатские диссертации в университете. Еще два иранских студента обучаются русскому языку на подготовительных курсах в университете.

Иранский дипломат ознакомился с лабораториями факультета технологии органических веществ и Центра физико-химических методов исследования, их оснащением и направлениями подготовки специалистов.

По результатам визита принято решение о развитии контактов и расширении сотрудничества в сфере обучения студентов и аспирантов из Ирана в БГТУ, а также кооперации белорусского вуза с иранскими высшими учебными заведениями.-0-