БГУ и МГУ подписали четыре программы о сотрудничестве

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова подписали четыре рабочие программы о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Программы включают план совместных учебно-научных мероприятий. Все документы направлены на расширение и укрепление взаимодействия в образовательной и научной деятельности.

Первый документ подписали исторические факультеты вузов. Он является продолжением действующей с 2014 года рабочей программы. "Сотрудничество в 2019-2020 учебном году предполагает открытие белорусско-российской магистерской программы "История белорусской диаспоры" с выдачей по окончании обучения двух дипломов: БГУ и МГУ. На сайтах исторических факультетов университетов будет создана единая база данных "Вечно помним и чтим: Великая Отечественная война в истории МГУ и БГУ" со сведениями о сотрудниках и учащихся вузов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Стороны планируют осуществлять взаимное оппонирование диссертаций, дипломных и магистерских работ", - рассказали в вузе.

Программа сотрудничества механико-математических факультетов Белгосуниверситета и МГУ предусматривает взаимное представительство в редколлегиях журналов, увеличение количества совместных научных проектов, а также стажировок студентов, магистрантов и аспирантов. Планируется проработать вопрос об открытии совместной магистратуры.

Третий документ заключен между биологическими факультетами, его целью является интеграция образовательного и научного потенциала. "Программа прописывает договоренности о создании системы академического обмена. В его рамках будут осуществляться исследования с использованием уникальной приборной базы центров коллективного пользования оборудованием, а также предоставляться площадки для учебных и производственных практик студентов", - пояснили в БГУ.

Филологические факультеты университетов впервые подписали рабочую программу сотрудничества. Теперь будут совместно организовываться мастер-классы, семинары, вебинары по актуальным вопросам языкознания, литературоведения и внедрения в учебный процесс образовательных инноваций, осуществляться учебно-методическое сопровождение белорусистики на филологическом факультете МГУ.

Документы были подписаны во время Первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы", который проходит 10-12 октября в Москве. Делегацию БГУ возглавил ректор вуза Андрей Король.-0-

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