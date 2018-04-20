БГУ представит около 20 разработок на сельскохозяйственной выставке в Марокко

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представит около 20 научно-технических разработок на 13-й Международной сельскохозяйственной выставке SIAM-2018, которая пройдет 24-28 апреля в Мекнесе (Марокко), сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ войдут натуральные образцы, рекламные листы, плакаты и макеты инноваций, предназначенных для сельского хозяйства. Особое место среди них займет технология предпосевной обработки семян кукурузы электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона. Ее использование позволяет увеличить всхожесть семян растения на 15-17% без применения дорогостоящих импортных пестицидов. Разработка не имеет аналогов в странах СНГ.

Также будет представлен комплексный микробный препарат "Жыцень". В его основу входят живые клетки микроорганизмов, которые повышают степень разложения пожнивных остатков. Это средство снижает инфекционный фон на возделываемых территориях. Применение препарата позволяет отказаться от осеннего внесения компенсирующей дозы минерального азота, что сохраняет экологию в условиях открытого грунта. Результатом действия является значительное повышение урожая и качества продукции сельскохозяйственных культур.

В презентацию продукции БГУ войдут фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли. Экспонатами БГУ станут также инновации, способствующие росту и развитию растений, повышению их урожайности и качества. Среди них биопестициды для комплексной защиты растений "Аурин", "Стимул", "Стимул" для льна, препарат комплексного действия серии "Волат" для некорневого питания плодовых и ягодных растений и др.

Выставка SIAM проводится ежегодно с 2006 года и является крупнейшим выставочно-ярмарочным мероприятием сельскохозяйственной отрасли в регионе Магриба (северо-западная Африка). Организуется под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI с его личным участием и при поддержке Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Королевства Марокко. В 2017 году в выставке приняли участие около 1,3 тыс. экспонентов и более 1 млн посетителей, в том числе специалисты сельскохозяйственной, продовольственной, логистической, животноводческой, машиностроительной, производственной, исследовательской и природоохранной отраслей, уполномоченные на заключение контрактов в рамках выставочного мероприятия.-0-