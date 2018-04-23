БГУ представляет около 30 научных разработок на ярмарке в Ганновере

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представляет около 30 научных разработок на международной промышленной ярмарке HANNOVER MESSE 2018, которая стартовала сегодня в Ганновере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ вошли научно-технические инновации в области приборостроения, химических веществ и материалов, энергосберегающих технологий, промышленных систем автоматизации, сельского хозяйства и медицины. Одним из экспонатов стал многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания. Новизна разработки заключается в возможности последовательного нанесения уплотнительных контуров из различных композиций без переналадки оборудования. Уплотнение при этом получается бесшовным и препятствует попаданию влаги и пыли, улучшает звуко- и шумоизоляцию.

В число разработок вуза вошла микроволновая технология обезвреживания опасных медицинских отходов. Преимуществом новации является работа в непрерывном режиме, отсутствие токсичных расходных материалов и высокого давления, возможность обезвреживания отходов на месте их образования, а также снижение энергозатрат в сравнении с термическими методами обезвреживания.

Экспонатами ярмарки стали импульсные источники электропитания и генераторы сильноточных импульсов мощностью 1-15 кВт со встроенным микропроцессором. Созданный источник питания имеет КПД 96%, что существенно превышает КПД современных инверторных блоков питания. Кроме того, новые приборы снабжены системой цифрового дистанционного управления, что позволяет оператору управлять работой комплекса на расстоянии до 1 тыс. м и более от места вредного воздействия на человека. Особенно актуально использование таких источников питания в условиях высокой радиоактивной зараженности.

В экспозицию БГУ вошли и противоопухолевые препараты "Темодекс", "Проспиделонг" и "Цисплацел", медицинская установка общей гипертермии "Птичь-М" для лечения онкологических заболеваний внутренних органов, серия ветеринарных биопрепаратов, съедобные упаковочные пленки.

Ярмарка HANNOVER MESSE в Германии - одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Каждый год на ней предоставляются уникальные возможности для установления международных контактов, налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения рынков сбыта.-0-