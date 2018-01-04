Биопрепарат для лечения мастита у крупнорогатого скота разработан в БГУ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный биопрепарат для эффективной профилактики и лечения субклинического мастита у крупнорогатого скота разработан в Белгосуниверситете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Это новый, не имеющий мировых аналогов ветеринарный препарат, предназначенный для борьбы с заболеванием, практически не поддающимся терапии традиционными методами и приносящим наибольшие убытки в молочном производстве.
Преимуществами инновации является полное отсутствие в составе препарата антибиотиков. Действующие вещества представлены собственными защитными белками животных. Молочную и мясную продукцию можно использовать в пищу во время и после применения биопрепарата без ограничений.
Технология получения ветеринарного лекарственного средства относится к инновационным научным разработкам VI технологического уклада и включает полный цикл: конструирование генов, создание генно-инженерных штаммов-продуцентов, биосинтез соответствующих фармацевтических субстанций и приготовление готовой лекарственной формы. Организовано производство препарата с использованием местного сырья, произведено уже более 400 тыс. доз.
Разработчиками выступили сотрудники НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии биологического факультета БГУ, а руководителем научной работы - заведующий кафедрой микробиологии профессор Владимир Прокулевич.-0-
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