Бизнес-леди часто выбирают менее прибыльное дело, чтобы оставалось время на семью

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины часто выбирают менее прибыльный бизнес, чтобы успевать реализовываться в других социальных ролях. Таковы результаты исследования, проведенного по проекту "Равные права женщин в бизнесе в Беларуси", который реализуется при поддержке посольства Королевства Нидерландов и Шведского агентства по развитию международного сотрудничества Sida (Королевство Швеции), сообщили БЕЛТА в Белорусском экономическом исследовательско-образовательном центре BEROC.

Анализ полученных данных показал, что около 30% компаний в Беларуси принадлежат женщинам. При этом уровень женского присутствия в бизнесе соответствует общемировому тренду (в 2016 году он составил 36%). В средней компании с женщиной-собственником занято 11 работников против 17 в компании с мужчиной-собственником. А сами компании у бизнесвумен более молодые, чем те, которыми владеют мужчины (в среднем 8,8 лет против 10,2).

Женщины склонны выбирать сектор оптовой и розничной торговли, производство, гостиничный бизнес, а также сферу медицинских и социальных услуг. В торговле занято 29% бизнесвумен, а в производстве - порядка 10%. У мужчин наиболее популярными отраслями являются торговля (29,6%), производство (23,9%) и строительство (18,9%). Представительницы слабого пола сами выбирают менее производительные и прибыльные сектора, чтобы успешнее балансировать между выполнением различных социальных ролей. И это одна из причин, почему в совокупности компании с мужчиной-собственником продолжают расти быстрее и более эффективно внедряют различные инновационные продукты.

В среднем женщины в бизнесе чуть более образованные, но у мужчин за плечами больше соответствующего опыта работы и управления. Пиковый возраст в предпринимательстве, на который приходится время наибольшей активности, одинаковый - 42 года. Подавляющая часть мужчин и женщин в бизнесе - семейные люди с 1-2 детьми. Однако в случае женщин-собственников порядка 26% потеряли своего партнера, тогда как среди мужчин эта группа составляет 9%. Из этого исследования делает вероятный вывод, что многие вдовы продолжают дело, начатое супругом либо вместе.

Анализ выявил несколько факторов, влияющих на ведение бизнеса женщинами: социальные роли, образовательные шаблоны, процесс принятия решений и общие макроэкономические факторы. Женам все еще приходится брать на себя львиную долю забот о доме и детях. Согласно результатам опроса, порядка 40% женщин и лишь 9% мужчин-предпринимателей выполняют 75% семейных обязанностей и выше. Также 37% бизнесвумен и только 0,74% бизнесменов отметили, что уход за детьми является их обязанностью. Схожая картина наблюдается при анализе ответов на вопрос, кто остается дома, когда дети болеют (32,6% против 1,28%).

Интересно то, что женщины решаются начать свое дело в крупных городах и сельских регионах по разным причинам. В областях зачастую отсутствие возможности заниматься предыдущим видом деятельности толкает открывать собственный бизнес. А в Минске этот фактор не так заметен: ситуация на рынке труда не настолько напряженная и уход в предпринимательство происходит более осознанно.

В ходе исследования была проведена серия интервью с женщинами-предпринимательницами и топ-менеджерами белорусских компаний, а также опрос среди 410 представителей бизнеса. Он проводился во всех областях Беларуси и Минске. Вопросы затронули четыре ключевых блока: общие характеристики компаний, основные барьеры, мотивация и процесс принятия решений.

Более полно итоги исследования будут представлены во время семинара "Женщины в белорусском бизнесе: состояние и барьеры", который состоится 12 сентября в гостинице "Европа" в Минске. Там же участники мероприятия за круглым столом подискутируют на тему развития женского бизнеса в Беларуси. Своими мнениями поделятся представители государственных органов, дипломатических миссий, международных организаций, бизнеса, гражданского общества.-0-