Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября повышается до Br214,21

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составляет с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019-го Br214,21. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 26 октября 2018 года №79, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br213,67).

Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br237,21, пенсионеров - Br163,93, студентов - Br207,30, детей в возрасте до 3 лет - Br139,79, детей от 3 до 6 лет - Br191,09, детей от 6 до 18 лет - Br233,56.

Как пояснили специалисты, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары. Для разных социально-демографических групп процент увеличения БПМ свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания этих категорий населения, а также их удельном весе в структуре расходов на продовольственные товары.

В связи с изменением БПМ с 1 ноября увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-