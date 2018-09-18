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Бюст Якубу Коласу открыт в Тяньцзиньском университете иностранных языков

Общество 18.09.2018 | 15:06
Фото посольства Беларуси в Китае
Фото посольства Беларуси в Китае

18 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Бюст народному поэту Беларуси Якубу Коласу открыт сегодня в Тяньцзиньском университете иностранных языков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый на церемонии открытия подчеркнул, что народный поэт Якуб Колас - символ патриотизма и мужества белорусского народа. Он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны, ее независимость и значение в мире. Ректор Чэнь Фачунь вручил Кириллу Рудому диплом приглашенного профессора Тяньцзиньского университета иностранных языков, после чего состоялась лекция белорусского дипломата для студентов этого вуза.

Бюст открыт благодаря решению Президента Беларуси Александра Лукашенко. Работу по созданию проводило белорусское Министерство культуры. Автор композиции - известный белорусский скульптор Сергей Гумилевский.

Тяньцзиньский университет иностранных языков на протяжении последних лет проводит активную работу с вузами Беларуси по изучению и распространению белорусского языка и культуры в Китае. В вузе действует Центр изучения Беларуси, работают белорусские преподаватели, организована научно-исследовательская деятельность. -0-

Фото посольства Беларуси в Китае

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Беларусь, Китай, памятники
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