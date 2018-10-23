Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 10 декабря по 11 января

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 октября 2018 года №754, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи. Они поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат им подарки, помогут в решении проблем. К благотворительной акции также присоединятся общественные объединения и другие организации.

В декабре состоится центральное событие акции - новогодний праздник во Дворце Республики в Минске. В нем примут участие более 2 тыс. детей из всех регионов страны: учащиеся - победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Постановлением также утвержден оргкомитет по проведению в Минске мероприятий акции "Наши дети". Его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.-0-