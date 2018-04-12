Благотворительный бал в поддержку подопечных SOS-детских деревень пройдет в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенний благотворительный бал в поддержку детей, пострадавших от жестокого обращения и любых форм насилия, пройдет в Минске 21 апреля, сообщила БЕЛТА руководитель отдела по работе с корпоративными партнерами МОО "SOS Детские деревни Беларуси" Татьяна Джунеджа.

Ради финансирования проекта поддержки маленьких подопечных SOS-детских деревень Беларуси сотни меценатов соберутся в бальном зале отеля "Ренессанс Минск", где погрузятся в роскошную и загадочную атмосферу эпохи Возрождения. Весенний бал пройдет уже в четвертый раз.

"Гости бала - лидеры бизнеса, члены дипломатических миссий, деятели искусства, культуры и спорта, представители средств массовой информации внесут благотворительные пожертвования за участие. Также запланирован благотворительный аукцион, лоты для которого предоставят известные творцы, успешные дизайнеры и ведущие компании", - пояснила Татьяна Джунеджа.

Все финансовые средства, собранные с помощью благотворительного бала, будут переданы SOS-детским деревням Беларуси на помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения, разных форм насилия, отсутствия заботы, пренебрежения и ущемления базовых потребностей.

Благодаря собранным на предыдущем весеннем балу средствам (свыше Br41,3 тыс.) была произведена замена мебели и газовых плит в домах SOS-детской деревни Боровляны, где вместе с родителями на безвозмездной основе проживают дети, проходящие стационарное лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Для ребят были организованы занятия по клоунотерапии, хобби- и арт-терапии. Еще 49 детей-сирот, воспитанников SOS-детских деревень Боровляны и Могилев, а также дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летнем оздоровительном палаточном лагере. Работали группы самопомощи, прошли тренинги в социальном кризисном центре для женщин в Могилеве, было закуплено постельное белье для женщин и детей, которые проживают в центре, а также стройматериалы для улучшения жилищных условий дома временного пребывания. Профинансирована подготовка детей к школе и сделано еще много других добрых дел.-0-