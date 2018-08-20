Блок по сельскому хозяйству в переписи 2019 года нужен для внутреннего пользования - Белстат

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блок по сельскому хозяйству в опроснике переписи населения Беларуси 2019 года нужен только для внутреннего пользования. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительный раздел в переписи будет включать вопросы о наличии плодово-ягодных насаждений, кустарников, скота, птиц, пчелосемей. "Данный блок необходим только для органов государственной статистики - исключительно для расчета валовой продукции сельского хозяйства по населению. Никакие налоговые или другие органы получать эту информацию не будут. Это первичная конфиденциальная информация. И мы работаем над тем, чтобы максимально обеспечить ее защиту", - сказала Инна Медведева.

Она пояснила, что сельскохозяйственная перепись нужна для соблюдения требований комиссии Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО): такие данные предполагается собирать каждые 10 лет, чтобы корректно рассчитывать вклад сельского хозяйства в ВВП страны.

"Если в Беларуси сегодня юридические лица стопроцентно подпадают под статистические наблюдения, то информация по личным подсобным хозяйствам получается выборочно. Что касается дачных, огороднических участков в городской местности, то о них вообще не имеем никакой информации. Именно в ходе переписи мы ее получим, что станет основой для более точных расчетов", - отметила Инна Медведева.-0-