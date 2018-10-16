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БНТУ будет обучать IT-технологиям в строительстве - интервью

Общество 16.10.2018 | 14:56

Минстройархитектуры отмечает сохранение потребности отрасли в квалифицированных специалистах. Ведущие позиции в Беларуси по подготовке инженеров и проведению научных исследований для стройкомплекса занимает строительный факультет БНТУ, который ежегодно выпускает около 400 специалистов. Об их закрепляемости на первых рабочих местах и новых направлениях обучения в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал декан строительного факультета БНТУ Сергей Леонович.

- Сергей Николаевич, как будет меняться подготовка инженерных кадров для стройотрасли?

- Мы скорректировали программы для более интенсивной подготовки, развиваем современные направления. Предусмотрели новые специализации: "BIM-менеджмент", "управление проектами", "экспертиза недвижимости и антикризисное управление в строительстве". Планируем начать подготовку по ним со следующего года.

IT-образование начинает играть очень важную роль в строительстве. Специально для обучения BIM-технологиям (Building Information Model - информационная модель здания) на базе БНТУ совместно с нашим Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров откроем IT-центр по переподготовке специалистов в строительстве. В нем также смогут обучаться студенты для получения второй специальности, но основная его задача - повышение квалификации с учетом современных требований. В течение двух-трех ближайших лет такой центр появится. Его создание предусматривает стратегия развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года.

BIM-технологии - перспективное направление. Согласно этой модели техническое состояние здания рассматривается на протяжении всего его жизненного цикла - от проектирования, строительства до эксплуатации и демонтажа после того, как оно отслужило свой срок. Можно провести аналогию с медицинской картой человека. Информационная модель здания со временем дополняется дефектами, разрушениями, неполадками.

В образовательной программе появилось еще одно новшество. Наши студенты в течение срока обучения смогут получить разряд по одной из рабочих строительных специальностей - "каменщик", "монтажник", "слесарь". Для этой цели будем развивать сотрудничество с производством, расширим создание филиалов строительных кафедр на предприятиях "Минскметрострой", "МАПИД", в объединении "Минскстрой".

Увеличится количество дипломных проектов, которые можно использовать напрямую для нужд строительства. Речь идет о готовых разработках для внедрения в практику: проектах производства работ, технологических картах на строительно-монтажные работы. Их может утвердить сама строительная организация для использования, они не требуют согласования в "Главгосстройэкспертизе". Таких дипломных проектов будет не менее 20% от общего числа.

- На ваш взгляд, насколько абитуриенты готовы к обучению IT в строительстве?

- Считаю, что они полностью готовы, им это интересно. Другое дело, что это требует серьезной базовой подготовки, необходимо иметь четкое представление о конструкции сооружений, строительной механике. Потом эту информацию надо перевести на язык информационных технологий. Мы будем предоставлять такую возможность с помощью специальных программных комплексов, стажировки на производствах.

В Беларуси уже достаточно много проектных предприятий различной формы собственности, которые используют в работе BIM-технологии и очень заинтересованы в таких специалистах. На таких предприятиях наши студенты и будут проходить практику. Уровень сотрудничества с университетами в России, Польше, Литве позволяет рассчитывать на взаимодействие и в этом направлении.

- Как обстоят дела с закрепляемостью молодых специалистов на новых рабочих местах?

- Всех выпускников бюджетной формы обучения мы распределяем, причем значительную часть в ведущие проектные организации - "Белпромпроект", "Белгоспроект", "Минскпроект", "Минскгражданпроект", а также в строительные тресты столицы и других городов. В настоящее время срок работы по распределению составляет два года. Мы поставили задачу повысить степень закрепляемости кадров в отрасли. На протяжении более чем трех лет по специальности должны работать не менее 70% общего количества выпускников. Это наш ориентир.

Просто подготовить специалиста недостаточно, должны быть созданы условия для того, чтобы он был заинтересован развиваться в профессии. Это серьезная, комплексная задача. Сегодня многим студентам интересна проектная работа на хорошо оборудованных рабочих местах, и, конечно, на закрепляемость молодых кадров влияет уровень заработной платы, социальные гарантии. Мы тесно сотрудничаем с производственниками, в том числе с ОАО "Минскпромстрой". Так, на объекты ИООО "Славкалий" в Петриковском районе уехали работать выпускники-минчане. Весьма показательно, что в этой организации многие главные инженеры, начальники управлений начинали работу как молодые специалисты, направленные по распределению.

- Вы упомянули о сотрудничестве с вузами других стран. В каком ключе оно развивается?

- Много лет успешно сотрудничаем с Венским техническим университетом. Речь идет о совместном издании книг, научных исследованиях, конференциях, обмене студентами. Налажен контакт с Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке. Нам интересно сотрудничество с польскими вузами. Они предлагают организовать включенное образование, сейчас согласовываем планы. Рассчитываем, что ежегодно определенное количество выпускников, особенно магистрантов, смогут получать дипломы двойного образца, диплом БНТУ и, например, Люблинского университета. Это снимет формальные препоны для работы молодых специалистов за рубежом.

- Это не повлечет за собой отток квалифицированных кадров?

- Нет, получение диплома двойного образца не говорит о том, что его обладатель уедет работать за границу. Он как инженер сможет, будучи сотрудником белорусской компании, осуществлять проектные и производственные услуги за рубежом. Такие специалисты помогают организациям увеличивать экспорт услуг, для нашей экономики включенное образование приносит только пользу.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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