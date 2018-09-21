Бойцы студотрядов Беларуси и России почтили в Полоцком районе память погибших в годы ВОВ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы студотрядов Беларуси и России в Полоцком районе почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Сегодня на мемориальном комплексе "Звезда" городского поселка Боровуха в Полоцком районе состоялся митинг с участием бойцов белорусских и российских студенческих отрядов. В годы войны здесь размещался крупный немецкий гарнизон, существовал концлагерь Staatlag 354 для военнопленных, в котором погибли более 29 тыс. советских воинов и местных жителей, и еврейское гетто. В 1944 году в Боровухе осталось только 5 дворов, 245 - были сожжены нацистами. Белорусская и российская молодежь почтили память погибших, возложили цветы и венки к мемориалу. Это участники слета студенческих отрядов Беларуси и России "Молодежь строит союз", который проходит на витебской земле с 21 по 23 сентября. Проект объединил молодежь ведущих вузов. В частности, в Беларусь приехали бойцы студотрядов из Москвы, Пензы, Саранска, Обнинска, Республики Татарстан", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, слет - неотъемлемая часть официальной программы V Форума регионов Беларуси и России. Его цели - развитие сотрудничества и трудовое воспитание молодежи двух стран. Программа слета насыщена разнообразными мероприятиями, направленными на укрепление дружеских отношений, обмен опытом организации деятельности студенческих отрядов. Официальное открытие состоится 22 сентября в Полоцком государственном университете с участием более 300 бойцов, командиров и комиссаров студенческих отрядов Союзного государства. А уже сегодня молодежь ожидает вечер знакомств у костра и студотрядовская спевка.

"Одним из центральных мероприятий слета станет "Открытая трибуна". Уверен, что это будет полезная дискуссия. Мы обсудим проблемы, которые волнуют студенческую молодежь Беларуси и России, узнаем о надеждах и начинаниях молодых строителей Союзного государства. В адрес организаторов уже поступило несколько десятков вопросов, на которые мы надеемся услышать ответы от представителей Парламентского собрания Союза Беларуси и России. К примеру, молодежь интересует вопрос организации сводных белорусско-российских отрядов, как на территории Беларуси, так и в России, будет ли продолжена практика Всебелорусской молодежной стройки, планируется ли приглашать на подобные всероссийские проекты наших ребят. Руководителей территориальных штабов студенческих отрядов волнуют вопросы нормативно-правового регулирования работы отрядов. Ведь, по сути, молодежные инициативы зачастую опережают возможности законодательства", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

В год 55-летия белорусских студенческих отрядов площадкой для обмена опытом работы в направлении трудоустройства молодежи станет "Диалог поколений". На его полях состоится встреча с теми, кто стоял у истоков зарождения студотрядовского движения. Заключительный день слета будет наполнен трудовыми и спортивными акциями, также состоится знакомство с достопримечательностями самого древнего города Беларуси - Полоцка и города Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Новополоцка. "Так, во время трудовой акции "#ЗаДело" участники слета будут благоустраивать территорию Ледового дворца хоккейного клуба "Химик" и окажут помощь строителям в подготовке этого объекта к сдаче. Для самых активных ребят будет организована спартакиада. Команды посоревнуются в эстафете 4х100, прыжках в длину, перетягивании каната, гиревом спорте, дартсе", - подчеркнул Олег Дикун.

БРСМ и Российские студенческие отряды активно взаимодействуют в направлении организации трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. "Развитию движения студенческих отрядов Союзного государства способствует соглашение о сотрудничестве между БРСМ и РСО, которое во время слета планируется продлить на ближайшие пять лет. В третьем трудовом семестре в России работали белорусские студенческие строительные, педагогические, сервисные и сельскохозяйственные отряды. География их дислокации - от Санкт-Петербурга до Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Югра, в том числе наши ребята трудились на объектах Коломенского района Московской области, Сочи, Туапсе. Студенты из России работали на Всебелорусской молодежной стройке - строительстве объектов Белорусской АЭС в Островце, Минской городской молодежной стройке - строительстве общежития Студенческой деревни, которому в 2019 году предстоит принимать гостей II Европейских игр, а также в составе сводного студенческого сельскохозяйственного отряда оказывали помощь в уборочной кампании аграриям ОАО "Долгиново" Вилейского района", - рассказал второй секретарь ЦК БРСМ. -0-

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