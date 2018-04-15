Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на апрельские и майские праздники

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге во время апрельских и майских праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Всего с учетом спроса пассажиров на перевозки БЖД на апрельские и майские праздники и выходные дни в пределах Беларуси дополнительно назначила 91 поезд, в международном сообщении - 16 поездов", - отметили в пресс-центре.

В частности, назначены дополнительные поезда в сообщении Минск-Коммунары, Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск, Минск-Витебск-Минск, Минск-Пинск-Минск.

В международном сообщении БЖД совместно с Российскими железными дорогами дополнительно ввела поезда по наиболее востребованным маршрутам: с 27 апреля по 1 мая - Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск. Кроме того, на 16-17 апреля назначены дополнительные поезда по маршруту Гомель-Сновск (Украина)-Гомель. В транзитном сообщении в период с 25 апреля по 2 мая по Белорусской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда №229 Санкт-Петербург-Смоленск, №559 Адлер-Калининград, №239/240 Санкт-Петербург-Брянск-Санкт-Петербург, №221 Москва-Брест и №222 Брест-Смоленск.

Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов с учетом роста пассажиропотока. Более подробную информацию о дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.-0-