20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. абитуриентов не явились на ЦТ по биологии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Для прохождения централизованного тестирования по биологии был зарегистрирован 27 001 абитуриент. На испытание не явились 1 242 человека, что составляет 4,6% - это привычный показатель. Кто-то пропустил экзамен по уважительной причине и будет сдавать его в резервный день. Кто-то, может быть, вовсе передумал участвовать в испытании", - отметил Юрий Миксюк.

С экзамена по биологии был удален один абитуриент за мобильный телефон. Нарушение произошло в Могилевской области.

Следующий предмет централизованного тестирования - иностранный язык. Экзамен состоится 22 июня.-0-