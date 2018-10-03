Более 12 тыс. га лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту "Ветландс"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 12 тыс. га нарушенных лесных торфяников восстановят в Беларуси по проекту "Ветландс", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН.

Работы будут вестись на четырех территориях - нарушенных лесных болотах Жада, Острово, Березовик и Городок. "Повторное заболачивание - наиболее эффективный метод устойчивого использования нарушенных торфяников, разработанный и апробированный во время реализации предыдущих проектов международной технической помощи ПРООН-ГЭФ. Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод, предотвратить минерализацию торфа и высыхание почв, окажет положительное воздействие на реки и луга, прилегающие к проектным территориям", - отметили в пресс-службе.

Полученный опыт планируется использовать для разработки долгосрочного плана устойчивого использования всех 260 тыс. га осушенных торфяников, покрытых лесом, на территории Беларуси. Будут определены направления использования для каждого торфяника.

Сегодня Беларусь - один из мировых лидеров по восстановлению болот. По проектам международной технической помощи в стране уже восстановлено 51 тыс. га осушенных болот. Свой вклад в эту работу внесет и проект "Ветландс", который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. Проект стартовал в ноябре 2017 года и рассчитан на пять лет.

Минприроды разработало проект закона "Об охране и использовании болот (торфяников)", не имеющий аналогов в Европе. В настоящее время документ вынесен на общественное обсуждение.-0-