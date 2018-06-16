Более 1,5 тыс. солдат-срочников ВС приняли военную присягу в 72-м ОУЦ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, приняли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре в Печах, передает корреспондент БЕЛТА.
В торжественной церемонии принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. "Молодежи сейчас предстоит самый, наверно, напряженный этап их службы - это овладение воинской специальностью. Сейчас у солдат заканчивается курс молодого бойца, дальше уже по школам каждый будет получать свою военную учетную специальность", - отметил руководитель военного ведомства.
Министр обороны обратил внимание на то, что для работы с новым пополнением в 72-м ОУЦ усилен корпус психологов. "Мальчишки приходят в армию, попадают в стрессовую обстановку для своего организма. Тот аппарат офицеров-командиров, который сформирован в центре для работы с ними, справляется с задачами и помогает ребятам быстрее адаптироваться к армейской жизни", - подчеркнул Андрей Равков.
В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. В них традиционно приняли участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Всего в Беларуси 16 июня клятву на верность Родине произнесли более 4,5 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу, и около 200 - на службу в резерве. Впереди их ждут боевая учеба, участие в учениях, боевые стрельбы и полевые выходы. А пока солдаты ушли в свое первое увольнение, назад их ждут вечером 17 июня.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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