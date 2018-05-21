Более 1,8 тыс. человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. человек к началу мая обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Это превышает уровень обращений, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество нападения клещей отмечается в лесу и сельской местности. На долю укусов в населенных пунктах приходится до 10-11% всех зарегистрированных случаев.
Высокие температуры воздуха во второй половине весны определили раннее начало сезона активности клещей и связанное с этим увеличение их численности. "По результатам энтомологического мониторинга, в лесах в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого численность клещей возросла до 1,5 раз. Активное посещение загородных зон способствует непосредственному контакту с клещами в условиях их естественного обитания и провоцирует их нападение на людей", - отметили в центре. Там также добавили, что проводятся акарицидные обработки территорий населенных пунктов, загородных оздоровительных учреждений, детских организаций. По энтомологическим показаниям с начала года обработано более 150 га.
Санэпидслужба напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций. При выезде на природу необходимо надевать головной убор и одежду светлых тонов, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам, а также каждые два часа осматривать свою одежду и открытые участки тела, чтобы вовремя обнаружить и снять клещей. Для отпугивания паразитов рекомендуют использовать репелленты.
При обнаружении клеща необходимо обратиться в организации здравоохранения по месту жительства или пребывания. Медики удалят его и назначат профилактическое лечение.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.996 BYN
|2.001 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.2 BYN
|3.212 BYN