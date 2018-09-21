21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. белорусов отправятся в Литву на встречу с Папой Римским Франциском, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько.

"От Минско-Могилевской архиепархии сформирована группа около 700 человек, со всей Беларуси на встречу с понтификом отправятся более 2 тыс. верующих. Все пилигримы получили бесплатные визы", - сказал Юрий Санько.

Папа Франциск прилетит в Вильнюс утром 22 сентября, где планирует пообщаться с молодежью и посетить ряд мероприятий. На следующий день в Каунасе он отслужит мессу в парке Сантакос. "На встрече в Вильнюсе ожидается около 40 тыс. участников, а в Каунасе соберутся около 100 тыс. человек. Безусловно, при таком огромном скоплении людей учтены все вопросы безопасности, которую гарантирует принимающая литовская сторона", - отметил ксендз.

Он добавил, что визит Папы Римского многие из католиков уже назвали историческим. Ведь последний и единственный раз Папа Римский Иоанн Павел II был в Литве в 1993 году. "Визит наших верующих в Литву - доказательство того, что мы ждем понтифика на белорусской земле и молимся об этом", - подчеркнул Юрий Санько.

В свою очередь в Государственном пограничном комитете обещают сделать все возможное, чтобы избежать очередей на границе.-0-