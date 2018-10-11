Более 20 многодетных матерей проконсультировали во время акции Минюста

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 многодетных матерей бесплатно проконсультировали во время акции, которую провело сегодня Министерство юстиции, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Женщинам и членам их семей была оказана бесплатная юридическая помощь по различным правовым вопросам. Больше всего многодетных матерей интересовали вопросы строительства жилья с использованием господдержки, льготного кредитования для приобретения жилых помещений, порядка расторжения брака, взыскания алиментов на детей, в том числе с иностранных граждан из-за границы, принудительного исполнения судебных постановлений, раздела имущества и др.

Акция прошла в ходе реализации плана мероприятий по проведению в стране Недели матери. Участие в ней приняли представители Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Белорусской нотариальной палаты.

Подобные мероприятия состоялись сегодня и в регионах. 12 октября они продолжатся на базе главных управлений юстиции Гомельского облисполкома (Гомель, ул.Фрунзе, 6, здание главного управления юстиции) и Минского горисполкома (Минск, ул.Плеханова, 42, отдел принудительного исполнения Заводского района Минска).

Министерство юстиции будет и далее проводить такие акции с учетом их большой востребованности.-0-