Более 220 тысяч пассажиров воспользовались бесплатным Wi-Fi на ж/д вокзалах

Год назад по заказу Белорусской железной дороги на ж/д вокзалах заработал бесплатный Wi-Fi. За это время более 220 тысяч пассажиров смогли получить свободный доступ в интернет.

Бесплатный Wi-Fi, который технически реализован компанией МТС, доступен на вокзалах БЖД абонентам всех мобильных операторов и гостям из-за рубежа. За год пользователи прокачали более 120 терабайт трафика. Всего в течение года пассажиры совершили более 500 тысяч подключений к общественному Wi-Fi на БЖД. Статистика показывает, что в среднем пользователь проводит в сети 48 минут. В топ-5 вокзалов, где пассажиры больше всего пользовались беспроводным интернетом, входят Минск, Брест, Гомель, Орша, Жлобин.

Всего услуга доступна в 19 городах: Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Бресте, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке.

Точки доступа работают в залах ожидания и холлах. Теперь ежедневно перед поездкой у пассажиров есть возможность комфортно общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть видео и читать новости.

Для того чтобы подключиться к общественному Wi-Fi на БЖД, необходимо ввести номер мобильного телефона в специальном регистрационном поле. После этого пользователь получает SMS с паролем для входа в сеть. Авторизация действительна в течение 24 часов.

В перспективе у МТС улучшить мобильную связь на основных железнодорожных маршрутах. Проект будет реализован к Европейским играм-2019. Магистрали связи охватят более 1300 км железных дорог на ключевых направлениях. До начала Европейских игр специалисты МТС построят более 100 новых базовых станций вдоль железнодорожных и автомобильных дорог. Все это обеспечит качественную 3G-связь и беспрерывное соединение на протяжении всего пути. К Европейским играм будет увеличена емкость сети в международных пунктах пропуска, где также заработают новые базовые станции.