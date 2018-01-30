Более 27,3 тыс. туристов воспользовались услугами национального парка "Нарочанский" в 2017 году

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами национального парка "Нарочанский" в 2017 году воспользовались более 27,3 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в государственном природоохранном учреждении.

По информации отдела туризма "Нарочанского", в номерах гостиничного комплекса и гостевых коттеджах размещались более 5,4 тыс. туристов, причем около половины из них - это граждане других государств, в том числе Германии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Франции, Эстонии. На туристических стоянках в природном окружении в прошлом сезоне отдыхали более 12,4 тыс. человек.

Увеличился интерес к природно-историческому наследию: возросло число экскурсантов, а также туристов, прошедших по экологической тропе природного комплекса "Голубые озера".

Уже в сезоне-2018 во время новогодних праздников и зимних каникул в "Нарочанском" успели отдохнуть более 130 человек.

Национальный парк "Нарочанский" - одна из особо охраняемых природных территорий Беларуси площадью более 87 тыс. га. Он создан в 1999 году в районе озера Нарочь на территории преимущественно Мядельского района Минской области. В числе задач национального парка - принятие мер по сохранению ландшафтов, ценных природных комплексов, поддержанию биологического разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира. Отличительной особенностью "Нарочанского" является самая большая в Беларуси курортно-оздоровительная зона.-0-