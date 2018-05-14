Более 3 тыс. отцов в Беларуси находятся в декретном отпуске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. мужчин в Беларуси находятся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году 3169 отцов воспользовались правом декретного отпуска по уходу за ребенком", - сказал замминистра.

Главной причиной такой относительно небольшой цифры, по его мнению, является финансовая. В семьях мужья чаще занимаются более высокооплачиваемой деятельностью, чем жены. Кроме того, мешают решиться на подобный шаг стереотипы общества.

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