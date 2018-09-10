Более 30 научно-технических разработок представит БГУ на выставке в Ташкенте

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосуниверситет представит более 30 научно-технических разработок на выставке белорусских производителей Made in Belarus в Ташкенте (Узбекистан) 14-19 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Стенд БГУ включает разработки в области сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, пищевой промышленности, а также измерительные приборы, оборудование для производства изделий из пенополиуретанов, технологии нанесения функциональных покрытий, создания термостойких материалов, очистки воды", - отметили в университете.

В частности, в экспозицию вуза войдут противоопухолевые препараты "Темодекс", "Проспиделонг" и "Цисплацел". Они вызывают гибель раковых клеток, предотвращают метастазирование, способствуют снижению токсической нагрузки на организм.

В число экспонатов БГУ включена серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Разработки не имеют зарубежных аналогов и обладают многофункциональным действием.

Технология предпосевной обработки семян кукурузы электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона также будет представлена на выставке. Использование такого способа позволяет увеличить всхожесть семян кукурузы на 15-17%.

Более 130 ведущих белорусских организаций - экспортеров продукции, товаров и услуг в различных отраслях будут участниками выставки Made in Belarus в этом году. Выставку организует Белорусская торгово-промышленная палата при поддержке государственных органов двух стран. Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-